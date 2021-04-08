Находящийся в СИЗО бизнесмен Быков решил баллотироваться в Госдуму

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Фигурант уголовных дел об организации убийств красноярский бизнесмен и экс-депутат красноярского Заксобрания Анатолий Быков заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

"Даю согласие на участие в выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец", - написал Быков в своем аккаунте в инстаграме.

Он уточнил, что принял это решение после многочисленных обращений к нему красноярцев.

Эту информацию также подтвердил "Интерфаксу" адвокат Быкова Алексей Прохоров.

Ранее со ссылкой на Прохорова сообщалось, что Быков, который сейчас находится в СИЗО, может принять решение об участии баллотироваться в Госдуму, если его поддержат земляки. Тогда адвокат уточнил, что несмотря на предъявленные бизнесмену обвинения, он имеет законное право участвовать в выборах в качестве кандидата.

Как сообщалось, Быков является фигурантом уголовных дел по статье 17, пунктам "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (соучастие в организации убийства двух лиц), пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация заказного убийства), части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Дело об организации двойного убийства в 1994 году суд присяжных начнет рассматривать 12 апреля.

Быкова задержали 7 мая 2019 года. На следующий день он был арестован. Красноярский краевой суд 22 октября 2020 года отпустил Быкова из СИЗО под домашний арест. Однако в тот же день Быков снова был арестован как фигурант дела об убийстве 2005 года. В настоящее время находится в СИЗО.