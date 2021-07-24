Крушение Р2002 стало третьей авиакатастрофой в районе аэродрома "Калинка"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Крушение легкомоторного самолета Tecnam P2002 в Хабаровском крае, при котором погибли два человека, стало третьей авиакатастрофой в районе аэродрома "Калинка" за последние три года.

В апреле 2020 года в районе аэродрома "Калинка" при испытательном полете произошла катастрофа с самолетом-амфибией Л-142. Находившиеся на борту командир воздушного судна и три пассажира погибли. В апреле 2019 года также недалеко от аэродрома "Калинка" разбился самолет Як-18. Погибли владелец самолета Сергей Ланкин и президент федерации авиаспорта Дальнего Востока, организатор патриотической акции "Эскадрилья героев" Владимир Левшин.

В субботу разбился самолет Tecnam P2002, на борту которого находились два человека. Один из них погиб на месте, женщина 40 лет в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие отрабатывает три версии случившегося, среди них ошибка пилотирования, технические неисправности, неблагоприятные погодные условия. На месте работают спасатели, следственная группа и прокуратура.

Как следует из открытых источников, аэродром "Калинка" эксплуатируется межрегиональной общественной организацией "Федерация авиационного спорта Дальнего Востока", руководитель - Татьяна Новиковская. Парк самолетов состоит из Як-52С, Tecnam P2002 "Sierra" и Cessna-182 Skyline.