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Погибшая при крушении самолета под Хабаровском была главой авиаклуба

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Одной из погибших при крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае была руководитель Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.

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Следователи завершили осмотр места происшествия, изъяли образцы топлива, а также документацию на судно, назначили экспертизы, установили личности погибших.

Самолет Tecnam P2002 разбился в субботу около 10:40 по местному времени в районе посадочной площадки "Калинка". На его борту находились два человека. Один из них погиб на месте, женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Следствием отрабатываются версии об ошибке пилотирования и технических неисправностях.

Аэродром "Калинка" эксплуатируется Федерацией авиационного спорта Дальнего Востока. Парк самолетов состоит из Як-52С, Tecnam P2002 "Sierra" и Cessna-182 Skyline.

Хабаровский край Татьяна Новиковская

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