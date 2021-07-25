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Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июля

Смерть главы Минсвязи Приамурья, первое золото России на ОИ-2020, уступки протестующим из-за COVID-мер во Франции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер глава Минсвязи Приамурья, которого несколько дней назад с черепно-мозговой травмой увезли с турбазы в больницу. Александр Курдюков скончался вечером в субботу, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона не назвал причину смерти министра.

- Виталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд. Ее результат - 240,3 балла.

- Глава Ассоциации инфекционных болезней Турции призвал ужесточить COVID-требования к туристам из России. Такое предложение профессор Мехмет Джейхан высказал на фоне роста заболеваемости коронавирусом - в Турции в субботу зафиксирован максимальный с 12 мая прирост заболевших. Джейхан не уточнил, какие меры, по его мнению, следует принять и почему именно в отношении россиян.

- В Забайкалье установили первый из двух пролетов рухнувшего моста на Транссибе. Железнодорожники работают круглосуточно в условиях плохой погоды и продолжающегося подъема уровня воды, отметили в РЖД. Движение поездов остановлено с пятницы.

- Сенат Франции смягчил закон о санитарных пропусках на фоне протестов: требование будет распространяться только на взрослых, на открытые террасы ресторанов людей продолжат пускать без пропуска, вступление закона в силу отложено до 15 сентября.

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