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К 2030 году в РФ создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - К 2030 году в России в рамках проекта "Санитарный щит" появится 36 современных диагностических лабораторий для изучения появляющихся новых вирусов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Создание новых современных лабораторий, которые изучаю биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий", - сказала Голикова в воскресенье в эфире итоговой программы "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о задачах и планах проекта "Санитарный щит".

По ее словам, также в планах к 2024 году оснастить "240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы".

Вице-премьер также сообщила, что в рамках проекта поставлена задача при выявлении новой инфекции "производить в течение ближайших четырех дней после обнаружения тест-систему и за 4 месяца создавать вакцины". "Опыт у нас есть", - добавила Голикова.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в стране щита в сфере с санитарной и биологической безопасности.

Реализацией проекта "Санитарного щита" занимается Роспотребнадзор.

Татьяна Голикова

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