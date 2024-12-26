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ПО "Маяк" в 2024 году направило 3,5 млрд рублей на техперевооружение производства

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ФГУП "ПО "Маяк" (Челябинская область, входит в "Росатом") в 2024 году направило на приобретение нового оборудования более 3,5 млрд рублей, сообщил корпоративному изданию ФГУП гендиректор предприятия Андрей Порошин.

"Задачи по повышению производительности труда невозможны без планомерного технического перевооружения производства. В рамках инвестиционной программы "Маяка" в 2024 году более 3,5 млрд рублей направлено на приобретение нового оборудования", - сказал он.

Он подчеркнул, что в этом году, как ожидается, предприятие выполнит "основные ключевые показатели эффективности и план по выручке."

Кроме того, по словам Порошина, на "Маяке" были решены "практически все основные задачи этого года по производству гражданской продукции - от успешного продолжения строительства печи по остекловыванию радиоактивных отходов до готовности к приёму новых видов отработавшего ядерного топлива".

В материалах также отмечается, что в 2025 году предприятие, в частности, планирует "завершить все строительные и пусконаладочные работы на печи по остекловыванию радиоактивных отходов на радиохимическом заводе, стабильно поставлять продукцию для мирной энергетики России, создать опытно-промышленное производство радиофармпрепаратов".

Ранее сообщалось, что химкомбинат планирует создать новый комплекс остекловывания радиоактивных отходов (РАО) с новыми технологическими решениями, в частности, предполагалось, что печи в нем станут заменяемыми. Строительство нового комплекса остекловывания на ПО "Маяк" включено в федеральную целевую программу "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года" (ФЦП ЯРБ-2).

Производственное объединение "Маяк" - госпредприятие, занимающееся производством изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.

Маяк Росатом Челябинская область Андрей Порошин
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