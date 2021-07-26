ФСБ сообщила о задержании 45 подпольных "оружейников" в 25 регионах РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ФСБ, МВД и Росгвардия провели масштабную спецоперацию против так называемых нелегальных оружейников, предлагавших оружие через интернет, прекратили работу более 30 подпольных мастерских по переделке оружия из гражданского в боевое.

В общей сложности в 25 регионах РФ было задержано 45 граждан, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Оружие, его основные части и боеприпасы продавались через интернет, оплачивались посредством электронных платежных систем, а доставлялись покупателям по почте или с помощью транспортно-экспедиционных компаний, сообщили в ФСБ.

Спецоперация проходила в текущем июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму и Мордовии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: ружейный гранатомет "М-79" (США, 1940 г.), 4 пулемета ("ШКАС", "ДП-27", "МG-42"), 11 автоматов ("АК-103", "АК-74М", "АКС-74У", "АКМ"), 16 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "Кедр", "ППД", "МР-40", "МР-38", "SА-26", "VZ-26", "МАВ-38 Beretta"), 118 пистолетов и револьверов ("Коровина", "ПМ", "ПСМ", "ТТ", "Марголина", "СПШ", "Страж", "CZ", "Walther", "Beretta", "Perfecta", "Luger", "Colt", "Smith& Wesson", "Stalker", "Zoraki", "Наган").

Кроме того, правоохранительным органами изъяты 125 карабинов, винтовок и ружей ("Вепрь", "Сайга", "Мосина", "Фролова", "ТОЗ", "СКС", "КО-44", "СВТ-40", "Винторез", "Тигр", "МР", "ИЖ", "Benelli", "Sauer", "Mauser"), самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "М-24", "М-39"), более 26,5 тыс. патронов различного калибра.

Обнаружено 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В ФСБ напомнили, что с 12 июля вступили в силу изменения в УК РФ, которые усиливают уголовную ответственность "за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", в том числе с использованием интернета, в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы. "В этой связи действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться уже с учетом новых норм уголовного законодательства", - заявили в спецслужбе.

Ужесточение ответственности за незаконные действия с оружием

В начале месяца президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконные деяния с оружием и применение взрывчатых веществ.

Закон стал следствием стрельбы в казанской школе, где погибли дети и несколько преподавателей.

Закон излагает в новой редакции статью 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", дифференцируя наказание в зависимости от способов совершения и предмета преступления.

В частности, в отдельную часть выделяются деяния, связанные со сбытом оружия - в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы от 5 до 8 лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой, - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Закон также устанавливает использование интернета при незаконных деяниях с оружием как отдельный квалифицирующий признак.