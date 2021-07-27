Кремль опроверг сообщения об указаниях ослабить масочный режим из-за выборов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сведения о том, что на места якобы спущено указание ослабить масочный режим в предвыборных целях.

"То, что люди не носят маски, это никак не связано с избирательной кампанией. Очевидно, что это вопрос сознания людей, чувства ответственности их за свое здоровье и здоровье окружающих", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что сверху спущено указание ослабить масочный режим в связи с предвыборной кампанией.

По его словам, "не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что пока не удается справиться коренным образом с распространением болезни".

"И только вакцинирование, не буду называть цифры, все называют разные, определенного количества граждан в процентах позволит нам обуздать эту заразу", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Касаясь ситуации с соблюдением масочного режима и ее взаимосвязи с предстоящими выборами, Песков также заметил, что "до начала всех кампаний, как все знают, не все столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.