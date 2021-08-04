В Петербурге выросло число нарушителей масочного режима

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга выявил в июле 663 нарушения масочного режима в городе, сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора.

Было проведено порядка 60 проверок по выявлению нарушений масочного режима, по их результатам "в отношении пассажиров общественного транспорта составлено 663 акта, из них - 397 актов в отношении пассажиров метрополитена и 266 - в отношении пассажиров наземного транспорта", говорится в сообщении.

В июне же было составлено 493 акта о нарушении, из них 299 - в метро, 194 - в наземном транспорте, уточнили "Интерфаксу" в комитете по транспорту.

В ведомстве объяснили, что на основании актов составляются протоколы об административных правонарушениях и направляются в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для рассмотрения. Штраф для граждан составляет 4 тысяч рублей, за повторное нарушение - 5 тысяч рублей.

Всего с начала действия масочного режима было составлено 3,3 тыс. актов в отношении пассажиров-нарушителей (в метро - более 2 тыс., в наземном транспорте - 1,2 тыс.). Обязательное ношение масок было введено в Петербурге в мае прошлого года.