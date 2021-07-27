Глава Якутии сообщил, что региону нужно 1,3 млрд руб. на борьбу с пожарами

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что региону потребуется более 1,2 млрд рублей на ликвидацию природных пожаров.

"На текущий год у нас бюджет вначале составлял 289 млн рублей по субвенциям на тушение и мониторинг лесных пожаров. Благодаря вашему решению, принятому в июне, дополнительно поступило почти 400 млн рублей, и они сейчас расходуются. Мы понимаем, что дополнительная потребность средств, с учетом уже сегодняшней кредиторки, которая есть и у всех наших служб, и ожидаемых фактических расходов, составит порядка 1,2-1,3 млрд рублей", - сказал Николаев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое во вторник провел в Южно-Сахалинске премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщалось, в Якутии в настоящий момент действуют 135 пожаров, проводятся работы по тушению 48 лесных пожаров общей площадью 516 тысяч гектаров.

За прошедшие сутки локализовано 13 лесных пожаров на территории 78 тыс. га, потушено 34 лесных пожара на площади 352 тысяч гектаров.