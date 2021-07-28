Бежавшие из колонии в Шамхале шесть человек получили новые сроки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Махачкале Кировский районный суд назначил новые сроки лишения свободы шести подсудимым, которые в сентябре 2020 года сбежали из колонии в поселке Шамхал, но затем были задержаны. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Беглецам суд назначил от года до двух лет лишения свободы, эти сроки будут добавлены к тем, которым отбывали на момент побега в ночь на 23 сентября 2020 года, уточнили в пресс-службе.

"Двое их пособников получили по 1,5 года лишения свободы условно, третий на тот же срок отправлен в колонию", - сказал представитель суда.

В ночь на 23 сентября в колонии №2 в поселке Шамхал в Махачкале при обходе был обнаружен подкоп под стеной. Заключенных пересчитали, и оказалось, что шестеро сбежали. Один из них отбывал 15-летний срок за убийство, еще двое были приговорены к 12 годам лишения свободы за наркотики, еще трое - к срокам не менее восьми лет.

По факту их побега было возбуждено уголовное дело о халатности. Сообщалось, что у беглецов на воле были пособники, которые закупали для них инструменты для прокладки тоннеля под стеной.

30 сентября всех шестерых задержали в Калмыкии. Как рассказывал источник "Интерфакса", на след беглецов вышли после того, как они напали на женщину в поселке Улан-хол и отобрали у нее продукты.