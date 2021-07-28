Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову оставлен в силе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, оставив решение первой инстанции в силе, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сказала судья.

24 февраля Нижегородский районный суд отправил Маркелова на 13 лет в колонию строгого режима, также назначил штраф в 235 млн рублей, лишил госнаград. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Свою вину Маркелов не признал. Приговор был обжалован.

Решение Нижегородского районного суда также обжаловали защитники двух других фигурантов данного уголовного дела - экс-главы марийской телекомпании Натальи Кожановой, осужденной за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиды Долгушевой, признанной виновной в злоупотреблении полномочиями.

В феврале Кожановой и Долгушевой было назначено 8 и 3,5 лет колонии общего режима соответственно.

Суд апелляционной инстанции также отклонил их жалобы.

Маркелов в своем последнем слове сравнил назначенный срок с "наказанием, которое дают за убийство", и просил суд оправдать его по всем эпизодам, "поскольку не совершал никаких преступлений".

Представители гособвинения заявляли, что прокуратура считает приговор первой инстанции "законным, мотивированным, в нем не допущено уголовно-процессуальных нарушений", настаивали на том, чтобы решение районного суда было оставлено без изменения, а апелляционные жалобы защитников подсудимых - без удовлетворения.

Адвокат Маркелова Елена Вяткина после оглашения решения сообщила журналистам, что "защита будет оспаривать все эпизоды в конституционном порядке".

Дело Маркелова

По данным следствия, Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие в первоочередном оказании государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе.

Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей.

В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку.

В отношении Криваша заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия, находится в федеральном и международном розыске.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 годы, был задержан в апреле 2017 года.