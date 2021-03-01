Защита экс-главы Марий Эл Маркелова обжаловала его приговор

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Нижегородский областной суд подана апелляция на приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, сообщила его адвокат Елена Вяткина. Нижегородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки, злоупотребление полномочиями и незаконный обороот боеприпасов.

По словам Вяткиной, апелляции также подала защита двух других фигуранток дела - экс-главы марийской телекомпании Натальи Кожановой и бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиды Долгушевой. Они приговорены к восьми и трем с половиной годам колонии общего режима соответственно.

Маркелов вины не признает.

По данным следствия, Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное получение господдержки, а также за общее покровительство. Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей, считают следствие и суд.

Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку, следует из материалов следствия и суда.

Криваш находится в федеральном и международном розыске.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 годы, был задержан в апреле 2017 года. При вынесении ему приговора суд учел срок, проведенный им под стражей.