План вакцинации от COVID-19 в Якутии выполнили более чем наполовину

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в Якутии в течение ближайших месяцев, при этом план вакцинации населения выполнен уже примерно на 60%, заявил глава республики Айсен Николаев.

"План по вакцинации сейчас выполнен примерно на 60%. В течение ближайших двух месяцев мы надеемся привить 60% взрослого населения и достичь коллективного иммунитета", - сообщил Николаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Глава Якутии уточнил, что "на данный момент 97% поступившей к нам в регион вакцины уже использовано".

"В остатках по всей республике сейчас порядка 10 тыс. доз - в основном это "ЭпиВакКорона". "Спутник V" очень быстро заканчивается: последняя поставка была 27 июля, мы получили 2,5 тыс. доз - и они уже почти все использованы. Теперь ждем небольшую партию в первую неделю августа - ее мы отправим в те районы, где у людей есть желание вакцинироваться именно "Спутником", - пояснил Николаев.

По его словам, в Якутии "спрос на вакцинацию в последние недели стал большим".

"Сейчас в некоторых районах препаратов хватает только на тех, кто уже стоит в записи на прививку. То, что приходит, моментально заканчивается. Хотелось бы, чтобы поставки были раза в два-три больше, чем сейчас. В самом Якутске вакцины хватает - по поликлиникам пусть небольшие запасы, но есть", - сказал глава республики в беседе с изданием.

Ранее 30 июля сообщалось об отмене властями COVID-free зон в Якутии из-за роста числа заболеваний. До этого якутским кафе и ресторанам разрешалось с 1 июля обслуживать клиентов по QR-кодам или с отрицательным тестом без соблюдения действующих в регионе ограничений.