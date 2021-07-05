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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Госучреждения Якутии с 5 июля смогут посещать только привитые от COVID

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Административные здания государственной власти Якутии с 5 июля могут посещать только вакцинированные граждане, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 5 июля (...) органы государственной власти могут посещать вакцинированные граждане. В случае, если есть медоотвод или поставлен только первый компонент, - с результатом ПЦР (теста - ИФ) трехдневной давности", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба Якутии, за сутки в регионе выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, из них 51 - в Якутске.

По словам зампредседателя правительства республики Ольги Балабкиной, за последнюю неделю выросло количество тяжелых больных, а также летальных исходов.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Якутия Коронавирус Якутск

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