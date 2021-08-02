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В России насчитали более 200 лесных пожаров

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время на территории России продолжают полыхать 217 лесных пожаров на площади 838 тыс. гектаров, сообщили в федеральной "Авиалесоохране".

По данным агентства, за минувшую неделю - с 26 июля по 1 августа - было ликвидировано 443 лесных пожара на общей площади более 255 тыс. гектаров.

На тушении было задействовано около 5 тыс. человек, 745 единиц техники и 20 воздушных судов. Еще 42 воздушных судна задействовано на мониторинге ситуации с пожарами. Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в республиках Карелия, Якутия, а также в Иркутской и Ленинградской областях.

В России в настоящее время, по данным "Авиалесоохраны", пожароопасный сезон открыт во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 63 регионах, режим чрезвычайной ситуации - в девяти регионах РФ.

Авиалесоохрана

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