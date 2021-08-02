Авиация сбросила порядка 6,6 тыс. тонн воды на лесные пожары в Якутии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авиация министерства обороны России за сутки выполнила 16 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия), сообщило в понедельник российское военное ведомство.

"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 40 тонны воды, а также обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и более 1000 кг грузов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 405 сбросов порядка 6,6 тысяч тонн воды, а также перевезено более 547 специалистов противопожарной службы и более 59 тонн грузов.

По поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории Республики Саха (Якутия). В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Горит более 1,3 млн га леса.