Природные пожары на площади свыше 61 тыс. га ликвидировали в Якутии за сутки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидировали 15 природных пожаров на площади более 61 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 140 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

За сутки на тушении пожаров было задействовано 2 тыс. 118 человек и 278 единиц техники. "Для защиты населенных пунктов Бясь-Кюель, Кырыкый и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Горит более 1,3 млн га леса. В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.