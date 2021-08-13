Депутату Максиму Резнику продлили домашний арест до 10 ноября

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский районный суд продлил до 10 ноября домашний арест депутату регионального заксобрания Максиму Резнику по делу о незаконном хранении марихуаны, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Прося о продлении ареста, следователь отметил, что ему предстоит завершить осмотр изъятых улик и опросить еще не меньше четырех свидетелей. Он добавил, что не видит оснований для изменении меры пресечения.

По словам следователя, Резник как депутат "может с использованием своего должностного положения и профессиональных связей принять меры в воспрепятствованию производства по уголовному делу, получая при помощи полученных в ходе длительной служебной деятельности профессиональных связей, информацию о ходе расследования уголовного дела, в связи с чем, может оказывать противодействие следствию и суду, имея своей целью избежать установленной законом ответственности", говорится в сообщении пресс-службы.

Депутат и его адвокат возражали, что Резник не собирается скрываться или воздействовать на участников уголовного судопроизводства, и отметили, что слова следователя не основаны на фактах. Также они указали, что у Резника есть хронические заболевания, а домашний арест затрудняет наблюдение у врачей.

Они просили отпустить его под залог в полмиллиона рублей.

На случай продления домашнего ареста Резник просил увеличить ему разрешенный интервал для прогулок для двух часов. Это ему нужно для помощи матери-пенсионерке, с которой он живет.

Резник был помещен под домашний арест 18 июня по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). По версии следствия, он приобрел марихуану для личного употребления и незаконно хранил. Вину он не признает.

Депутата задержали и арестовали, когда он собирался выдвигаться в Заксобрание на следующий срок. 20 июля он объявил, что следователь не разрешает ему встретиться с нотариусом, без чего невозможно начать процедуру выдвижения. Поэтому он свернул избирательную кампанию.