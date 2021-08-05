В Петербурге выросло число госпитализированных с коронавирусом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Петербурге госпитализировано с коронавирусом 285 человек, сообщается в справке об эпидемиологической ситуации, которую в четверг распространила пресс-служба администрации губернатора.

В среду, 4 августа, сообщалось, что в больницы поступило 245 пациентов с COVID-19. Во вторник число госпитализированных с коронавирусом за сутки составило 186 человек. Таким образом за последние три дня число ежедневно госпитализируемых выросло на 35%.

При этом на прошлой неделе среднее число госпитализаций составило составило 400 человек в сутки, сказал в понедельник, 2 августа, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. На пике в конце июня число госпитализаций достигало 1000 человек в день.

С начала августа число новых случаев заболевания в Петербурге остается практически на одном уровне - чуть более 1900 новых пациентов в день. Снижается смертность - с 67 случаев (данные на 1 августа) до 45 (данные на 5 августа).