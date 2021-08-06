Небо на севере Красноярского края затянуло дымом от лесных пожаров

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Задымление от лесных пожаров продолжает распространяться на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

По данным ведомства, задымление наблюдается в восьми муниципальных образованиях края: Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком районах и в Норильске.

"Зафиксировано около 20 звонков от населения с жалобами на задымление. Также в соцсетях жители края сообщают о задымленности", - отмечается в сообщении.

В Норильске и Туре в воздухе выявлены превышения нормативов по содержанию вредных веществ, включая углекислый газ и взвешенные частицы, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

В начале недели плотный дым от лесных пожаров окутал поселки Эвенкийского района: Туру, Байкит и Ванавару. Сильная задымленность не дает проникать солнцу, чувствуется кислородная недостаточность. В соответствии с космическим мониторингом это дым от лесных пожаров из Якутии.

Также государственная авиакомпания Красноярского края "КрасАвиа" со 2 августа задерживает рейсы в и из аэропортов Байкит, Ванавара и Светлогорск в связи со снижением видимости из-за дыма от лесных пожаров. Пассажиры задержанных рейсов размещены в гостинице, им предоставляется питание.