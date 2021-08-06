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Кишинев готов помочь в задержании сбежавших из подмосковного ИВС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Кишиневе уточняют информацию о том, есть ли в числе бежавших из ИВС в Истре граждане Молдавии, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции страны. Там добавили, что правоохранительные органы Молдавии готовы помочь задержать беглецов, если такая помощь потребуется.

"Мы узнали из прессы о том, что пятеро уроженцев Молдавии сбежали из изолятора временного содержания в российском городе Истра. У нас нет информации о том, являются ли они гражданами Молдавии в настоящее время. Посольство Молдавии в России запросило всю информацию по этому делу", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИДЕИ Даниэль Водэ.

Пять человек сбежали из ИВС в подмосковной Истре в ночь на 6 августа, открутив замки дверей гаечным ключом. По предварительным данным, все сбежавшие - уроженцы Молдавии.

Истра Московская область Молдавия Даниэль Водэ

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