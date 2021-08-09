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Журналист Сафронов заявил, что его перевели в камеру с усиленной безопасностью

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Журналист Иван Сафронов, находящийся под арестом в СИЗО "Лефортово" по обвинению в государственной измене, заявил что его перевели в камеру с усиленными мерами безопасности, говорится в сообщении его защиты.

"После публикации его статьи в "Ведомостях" его сокамерника сразу отправили на этап, а самого Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности - перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация", - сообщила защита Сафронова в понедельник.

Как передал Сафронов через адвокатов, обыски для него "стали привычным явлением", а руководящий персонал СИЗО просит журналиста "не делать глупостей, но не уточняет, каких именно".

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"Иван слышал историю о том, как его статью (в газете "Ведомости" - ИФ) сняли с публикации, а сайт издания атаковали почти весь день, и удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей", - отмечается в сообщении защиты.

В чем обвиняют журналиста

Сафронову, остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в госизмене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова с этим не связано.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Иван Сафронов ФСИН

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