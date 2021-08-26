У россиян остались билеты на 8 млрд рублей на отложенные из-за COVID-19 концерты

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В России на руках у зрителей остается около 5 млн билетов на общую сумму почти 8 млрд рублей на концерты, отложенные из-за пандемии, сообщил глава компании Eventation, член правления ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Сергей Мурадов.

"Для того, чтобы эти мероприятия прошли, нам нужна 100% заполняемость", - добавил он.

По его словам, отрасль практически парализована на протяжении полутора лет из-за введенных ограничений. Рентабельность в бизнесе начинается "с 70-80% от вместимости зала", добавил Мурадов.

Говоря о формате COVID-free, он отметил, что из-за низкого числа привившихся такой формат также является "убыточным".

Отложены мероприятия, запланированные еще до пандемии коронавируса. Их нельзя провести, поскольку на них продано от 50 до 100% билетов от вместимости залов.

"Эти мероприятия переносятся уже второй год. Некоторые крупные мероприятия переносились уже по 4-5 раз", - отметил Мурадов.

По словам председателя правления ассоциации КТиБО Владимира Зубицкого, на сегодняшний день "отрасль понесла убытки, так как мы не работаем, практически 100%".

Представители ассоциации призвали пересмотреть ранее введенные санитарные ограничения.

"Если мы вынуждены дальше, как на сегодняшний день, находиться в режиме простоя, то, наверное, нужно предпринимать меры финансовой поддержки, предусматривающие субсидирование зарплат, аренду офисных помещений и помещений частных культурных организаций", - добавил Мурадов.

В начале августа источники "Интерфакса" сообщили, что чиновники пообещали представителям концертной индустрии в скором времени ввести правила, которые разрешат проведение концертов в режиме COVID-free.