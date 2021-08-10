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Что случилось этой ночью: вторник, 10 августа

Уголовное дело после гибели людей в больнице Владикавказа, уголовное дело после незаконного проникновения в детсад под Петербургом, обязательная вакцинация в армии США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Уголовное дело возбудили после гибели 9 человек в больнице Владикавказа. Дело будет расследоваться по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству североосетинского следственного управления предоставить ему подробный доклад о ходе расследования и поставил его на личный контроль.

- Дело о хулиганстве возбудили после инцидента в детсаде под Петербургом. Днем в понедельник неизвестный мужчина через забор незаконно проник на территорию частного детского сада "Маленькая страна" в Кудрово и забрался на беседку. Увидев охранника, он покинул детсад. По словам заведующей, дети заметили в его руках нож, но она оружия не видела.

- Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию для всех военных. По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, в военных структурах будет несколько человек для того, чтобы подготовить и определить, какое количество лекарств необходимо армии и каким образом будет проведен процесс вакцинации. Американские военные, в зависимости от того, где они несут службу, согласно требованиям Пентагона, должны сделать до 17 различных прививок.

- Талибы захватили уже шестую столицу провинции Афганистана. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль город Айбак провинции Саманган. По словам заместителя губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани, талибы вошли в Айбак без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев. "Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города", - заявил чиновник.

- Почти все таксисты Москвы зарегистрировались в системе, отслеживающей время за рулем. "Сегодня цифровые профили КИС "АРТ" получили уже 75 тысяч водителей Москвы и Подмосковья - это почти 100% активных водителей, которые каждый день выходят на линию", - сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Аналитическая система для водителей такси необходима для защиты водителей от переутомления и переработок, они смогут быть за рулем до 40 часов в неделю.

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