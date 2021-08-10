Больница Владикавказа получила кислородные баллоны из Кабардино-Балкарии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи во Владикавказе получила кислородные баллоны из Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Из г. Прохладный (КБР) прибыли 3 тонны кислорода", - говорится в сообщении.

На подъезде к Владикавказу еще 8 т кислорода из Краснодара и 4 т из Ставропольского края.

Как сообщалось, в понедельник девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. Источник "Интерфакса" считает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек, врачи держат под пристальным контролем состояние выживших. Больных подключили к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству североосетинского следственного управления предоставить ему подробный доклад по обстоятельствам дела.

Кроме того, накануне во Владикавказ прибыли специалисты из Рязани для устранения неполадок с обеспечением медицинским кислородом в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП). Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев заявил, что недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки.