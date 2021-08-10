В Сургуте задержали организатора семейного "бизнеса" по подделке медсправок

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полиция Сургута возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в организации изготовления и продажи поддельных медицинских справок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре во вторник.

По данным полиции, 37-летний подозреваемый размещал печатные объявления о возможности получить заключение о прохождении любой медицинской комиссии за один день, не выходя из дома. Заказанные справки изготавливались у него дома на цветном принтере.

"Во время обыска было изъято более 370 тыс. рублей, предположительно, полученных незаконным способом, а также сотовые телефоны, ноутбук, флеш-карты, распечатанные объявления и готовые к реализации поддельные медицинские документы", - говорится в сообщении.

Полиция считает, что подозреваемый являлся организатором незаконного бизнеса. На минувшей неделе в момент продажи поддельного результата ПЦР-тестирования также была задержана его супруга.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 327 УК РФ (организация подделки, изготовления или оборота поддельных документов).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что два уголовных дела о подделке документов возбуждены в отношении 25-летней жительницы Сургута. Она была задержана полицейскими в момент продажи за 2 тыс. рублей фальшивой справки об отсутствии COVID-19.