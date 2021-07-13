Роман Путин подал документы для выдвижения на выборы в Госдуму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Предприниматель и председатель партии "Россия без коррупции" Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу 214 в Петербурге, он хочет пойти самовыдвиженцем, сообщил "Интерфаксу" его помощник Максим Каменев.

По данным СМИ, Роман Путин - сын Игоря Путина, двоюродного брата президента России.

В декабре 2020 года Роман Путин создал партию "Россия без коррупции", решение о ее учреждении было принято делегатами на съезде. Роман Путин был избран председателем партии.

Летом 2020 года он возглавил партию "Народ против коррупции", которая существовала с 2013 года. В ноябре 2020 года партию ликвидировал Верховный суд России.