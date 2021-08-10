Меняйло назвал сроки создания разводки прорвавшейся кислородной линии в больнице

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где разорвало трубу с кислородом и погибли люди, разводку кислородной линии сделали в конце 2019-начале 2020 года, сообщил телеканалу "Россия-24" врио главы Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.

Ремонт, по его словам, в больнице сделали в 2012 году, а разводку кислорода сделали "при подготовке к борьбе с ковидом в конце 2019 - начале 2020 года".

Кислородной станции в больнице нет, есть только емкости с кислородом. И емкости были поставлены шесть-восемь лет назад, неосвидетельствованные, повторил он.

"Мы пригласили специалистов. Завтра приедут Ростехнадзор и компании, которые освидетельствуют все системы подачи кислорода в медучреждениях республики", - сказал глава региона.

Сейчас, по его словам, идут работы по дополнительной врезке и подключению линии кислорода в реанимационное отделение больницы.

"Принято решение раскопать дальше (места разрыва трубы - ИФ) и сделать врезку и дополнительную разводку на реанимацию. Мы уже подготовили трубу, сделаем врезку в течение двух часов", - сообщил Меняйло.

Разорвавшаяся труба сделана из нержавеющей стали, на ней нет ржавчины, она толстостенная. Ее приобщили к материалам дела, и экспертиза покажет, почему в ней образовался свищ, расскаазал он.

"Когда произошел разрыв трубы, медперсонал начал подвозить кислороды и подключать ИВЛ к баллонам. Потом развернули резервную линию и подали по ней кислород", - напомнил руководитель региона.

По его словам, из-за работ по врезке расход кислорода увеличивается, поэтому давление кислорода немного упало.

"В течение двух часов сделаем основную магистраль. И сейчас идут работы, чтоб делать разводку до реанимации и кислород шел по трем линиям", - пояснил глава региона.

Он добавил, что кислород наличии есть, в понедельник больнице помогли Кабардино-Балкария и Ставрополье.

"Сейчас наша машина с 20 тонн кислорода вышла из Краснодара. Параллельно в Азов и Краснодар пошли дополнительные машины (за кислородом - ИФ). Также готовы реанимационные бригады для того, чтобы в случае падения давления подключить баллоны с кислородом. Их всего 70, этого достаточно, чтоб обеспечить дыхание пациентов", - подчеркнул Меняйло.

Вечером 9 августа в больнице разрорвало трубу с кислородом, и умерли девять пациентов. В Минздраве региона отметили, что и до взрыва они были в тяжелом состоянии. Сейчас в реанимации больницы находятся 72 человека, из которых 10 подключены к инвазивной ИВЛ.

По факту взрыва и гибели людей возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы.