Смольный заметил, что петербуржцы чаще вызывают скорую по понедельникам и пятницам

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге во вторник в больницы положили 300 пациентов, это более чем в полтора раза больше, чем в предыдущие сутки, говорится в эпидемиологической справке, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

В городском комитете по здравоохранению такой рост объясняют традиционной динамикой вызовов скорых.

"В выходные люди не вызывают скорую. Они уезжают за город, на дачу (...) Они ждут понедельника (...) Поэтому в выходные госпитализация всегда падала", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

По словам чиновников, чаще всего люди вызывают скорую в понедельник, на который приходится недельный максимум вызовов. В дополнение к этому многие госпитализации происходят по направлению участкового терапевта, а в выходные в поликлиниках работает только дежурная служба.

Однако, по данным ежедневной эпидемиологической справки городской администрации, число госпитализаций в минувшие воскресенье и понедельник было почти одинаковым: 176 человек - в воскресенье, 175 - в понедельник.

На прошлой неделе число ежедневных госпитализаций приближалось к 300. В четверг и пятницу - по 290, в субботу уже было 234.

По данным оперштаба на утро среды, суточный прирост выявленной заболеваемости COVID-19 в Петербурге состаавил 1 804 новых случаев, умерли 43 заболевших.