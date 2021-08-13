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НАК начал координировать работу служб на месте взрыва автобуса в Воронеже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) координирует работу служб быстрого реагирования на месте взрыва автобуса в Воронеже.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия", - заявили в НАК.

"Отрабатываются различные версии произошедшего", - отметили в комитете.

В НАК добавили, что в настоящий момент организовано обследование места происшествия криминалистами, осуществляются необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошёл взрыв на остановке общественного транспорта. По информации губернатора Александра Гусева, в результате инцидента пострадало 18 человек, один из них скончался в больнице.

Следственный комитет (СК) квалифицировал взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявили в ведомстве.

Воронеж Национальный антитеррористический комитет

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