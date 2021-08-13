"Роснефть" вакцинировала 90% сотрудников в центральном аппарате

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть", представляя отчет за полугодие, сообщила, что за счет вакцинации сформировала коллективный иммунитет.

"Всего в программе вакцинации приняло участие около 90% сотрудников центрального аппарата и порядка 71% сотрудников дочерних организаций компании", - сообщила компания.

Программа вакцинации в "Роснефти" была запущена в марте, в ней к этому моменту приняли участие больше 263 тысяч человек.

"Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы", - заверил через пресс-службу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.