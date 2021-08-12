Глава МЧС по поручению Путина приехал тушить пожары в Якутии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Якутию, чтобы на месте руководить группировкой ведомственных сил, которая тушит лесные пожары в регионе. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Ему поручил туда поехать президент Владимир Путин.

Ожидается, что министр проведет совещание по выработке дополнительных мер для стабилизации обстановки и оказанию помощи людям. На месте он оценит, вовремя ли там принимались меры пожарной безопасности.

В Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Площадь пожаров превысила 6,6 млн гектаров. На утро 12 августа министр экологии региона отчитался, что на территории республики выявили 168 природных пожаров, за минувшие сутки потушили 13.

Глава Якутии Айсен Николаев утром в четверг назвал ситуацию с пожарами сложной. По его данным, в регионе тушат 63 пожара на общей площади более 1 млн гектаров. Он также объявил о переносе сезона охоты в регионе.

Николаев также предложил ввести в Якутске сокращенный рабочий день в условиях сильной задымленности и даже вводить выходные.

11 августа стало известно о первой жертве пожаров. Рядом с селом Мугудай в Чурапчинском районе нашли мертвым рабочего-дорожника, который добровольно помогал в тушении пожара.

Дым от якутских пожаров доносится до соседних, более дальних регионов и Казахстана. Кроме того, задымление сказывается на авиасообщении.

Путин 11 августа поручил главе МЧС отправиться в Якутию.