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Пожары на площади более 57 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки

Пожары на площади более 57 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки
Расчистка территории в якутском селе Бясь-Кюёль, пострадавшем от лесных пожаров
Фото: Семен Рябинин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров на общей площади свыше 57 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Республики Саха (Якутия) в субботу.

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По данным пресс-службы, на территории Якутии зарегистрировано 172 природных пожара. В борьбе с огнем задействованы 4,8 тыс. человек и 766 единиц техники.

"В населенных пунктах Бясь-Кюёль, Тастах, Кырыкый, Бярийе, Ытык-Кюель, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов", - говорится в сообщении.

За сутки авиацией МЧС России выполнено шесть вылетов и перевезено 108 человек.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера введен в Якутии и Иркутской области из-за ситуации с лесными пожарами. Режим ЧС регионального характера на территории Якутии из-за лесных пожаров был введен 8 августа.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия

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