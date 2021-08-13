Омбудсмен Петербурга обратился в полицию из-за взрыва у муниципалитета

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов просит полицию организовать проверку по фактам причинения вреда здоровью пострадавшим от взрыва у муниципалитета Смольнинское, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

"10 августа стало известно о диагностированных у трех муниципальных депутатов травмах. Однако в социальных сетях распространяется информация, которая может свидетельствовать о некачественном проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", - говорится в сообщении.

Шишлов обратился к начальнику управления МВД по Центральному району Андрею Гаврилову в связи с распространенной в СМИ и соцсетях информацией о черепно-мозговых и баротравмах депутатов.

Ранее сообщалось, что депутат муниципалитета Смольнинское Диана Серая при взрыве получила контузию левого уха. В соцсетях депутат Никита Юферев написал о травмах и у других своих коллег по муниципалитету. Информацией из официальных источников по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Вечером 4 августа в социальных сетях появилось видео взрыва у здания муниципалитета Смольнинское на Суворовском проспекте Петербурга. Депутат муниципального округа Дмитрий Балтруков сообщал "Интерфаксу", что инцидент произошел во время заседания совета. Как уточнял "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, с места происшествия был изъят корпус неустановленного устройства с проводами и антеннами. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).