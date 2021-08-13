Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших при взрыве в автобусе в центре Воронежа возросло до 22 человек, из них двое скончались.

"Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По данным департамента, в течение пятницы в БСМП N1 обратились еще трое пострадавших.

На данный момент лечение в медучреждениях проходят 15 человек.

"13 человек находятся в БСМП N1, один из которых - в реанимации в тяжелом состоянии. Другие 12 пациентов - в состоянии средней тяжести. В ВОКБ N1 лечение получают двое пострадавших. Один из них поступил вчера вечером с ожогами 1-2 степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй переведен сегодня из БСМП N1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами", - говорится в сообщении.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате два человека погибли, 17 пострадали.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано для расследования в центральный аппарат СКР.

По предварительным данным источника "Интерфакса", следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено. Официальные версии причин произошедшего пока не озвучивались.