Военные инженеры ВВО оборудуют защитные противопожарные полосы в Якутии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) оказывает помощь населению Якутии в борьбе с лесными пожарами в регионе, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военные инженеры во взаимодействии со специалистами ГУ МЧС уже несколько дней действуют в районе поселка Бясь-Кюёль. Там завершается работа по созданию защитной минерализованной полосы", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие ВВО проводят противопожарные мероприятия в селе Тастах, где ими оборудовано более 3,5 километра минерализованной полосы, которая выполнена с учетом характера рельефа местности и особенностей распространения пожаров.

"Всего с 1 июля экипажами Военно-транспортной авиации выполнено 198 вылетов и сброшено более 8,3 тысячи тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии", - сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

К мероприятиям по созданию барьеров от распространения огня и локализации очагов пожаров привлечено более 100 военнослужащих и 20 единиц специальной техники, информирует пресс-служба. В тушении крупных природных пожаров в Якутии участвуют также военно-транспортные самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны.