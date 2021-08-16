Что случилось этой ночью: понедельник, 16 августа

Состав нового правительства Афганистана, жертвы землетрясения на Гаити, режим ЧС в пяти муниципалитетах Кубани

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В новое правительство Афганистана войдут не только талибы. Официальный представитель движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Сохаил Шахин заявил, что в управлении страной будут участвовать афганцы, не являющиеся талибами. Ранее агентство Associated Press сообщало, что члены "Талибана" ведут переговоры, направленные на формирование "открытого и инклюзивного исламского правительства".

- Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек. По сообщениям СМИ, больницы многих городов перегружены пациентами, людям не сразу удается получить медицинскую помощь. Раненые размещаются на лужайках перед медицинскими учреждениями.

- Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений. Этот статус будет действовать в городе Крымске, а также в Нижнебаканском, Пригородном, Южном и Мерчанском сельских поселениях Крымского района Краснодарского края. Глава района Сергей Лесь указал, что если территории будут подтоплены, возможно отключение света, воды и газа.

- МИД РФ сообщил о подготовке контактов с главой политического офиса "Талибана". Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сказал, что сначала переговоры будут вестись с муллой Барадаром. "Дальше будем смотреть, как это будет", - сказал Кабулов. Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном".

- Экстренное заседание СБ ООН по Афганистану назначено на 16 августа. Мероприятие состоится в формате открытого брифинга и закрытых консультаций. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов движения "Талибан" к сдержанности в Афганистане. По его словам, "ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев".