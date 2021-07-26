Защищавший Шиес экоактивист стал главой архангельского поселка Урдома

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Главой ближайшего к станции Шиес поселка Урдома Ленского района Архангельской области стал экоактивист Сергей Якимов, сообщает МО "Урдомское".

"Совет депутатов муниципального образования "Урдомское" решил: избрать главой муниципального образования "Урдомское" Якимова Сергея Ивановича", - говорится в сообщении муниципалитета.

Полномочия действующего главы Урдомы Елены Смирновой истекают в октябре этого года.

Якимов был одним из первых, кто поднял вопрос о целесообразности строительства мусорного полигона для московского мусора на станции Шиес.

Как сообщалось, в начале текущего года инициативная группа "Чистая Урдома" объявила об окончании более чем двухлетней протестной кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе. В начале февраля власти Архангельской области и полиция ликвидировали лагерь на Шиесе, однако активисты вернулись и продолжили дежурство.

В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе региона, был признан приоритетным. Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства "Шиеса". Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми негативно отнеслись к проекту. В регионах проходили акции против строительства полигона.

В апреле прошлого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно. Они выступили против продолжения строительства полигона в Шиесе.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

В настоящее время на объекте идет рекультивация.