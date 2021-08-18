МЧС доложило об устранении угрозы от лесных пожаров для городов и сел Якутии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лесных пожаров в Якутии становится меньше, опасности для населенных пунктов они больше не представляют, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Площадь горения сокращается, сокращается количество пожаров. Руководство МЧС доложило о том, что опасности для населенных пунктов больше нет, фронт пожаров сегодня стоит на 10 км и более. То есть населенных пунктов в зоне огня уже больше нет", - сказал он и высказал надежду, что ситуация в Якутии "переломлена" и пожары скоро прекратятся.

По данным оперштаба Якутии, на территории республики зафиксировано 139 природных пожаров. Их тушат более 3,5 тысячи человек.

Восточный военный округ выделил региону дополнительную технику для ликвидации лесных пожаров.

"Для усиления инженерного подразделения ВВО дополнительно выделено несколько единиц инженерной техники, в частности, инженерные машины разграждения и путепрокладчики. Сегодня военнослужащие погрузили на платформы технику, чтобы отправить ее железнодорожным транспортом в Якутию", - сообщает пресс-служба правительства республики.

В Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га.