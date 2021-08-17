На территории Якутии зафиксировали 156 природных пожаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Всего на территории Якутии зафиксировано 156 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14 на площади свыше 37 тыс. га, сообщает во вторник пресс-служба МЧС России по республике.

На тушении пожаров задействовано более 4,2 тыс. человек и 759 единиц техники.

"В населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Кырыкый, Мельджехси, Ударник, Фрунзе и Едей задействованы специалисты МЧС России", - говорится в сообщении.

Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Сегодня ожидается прибытие самолетов Бе-200 в Якутск.

В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях, что он вместе с первым заместителем главы МЧС РФ Александром Чуприяном на вертолете МИ-26 вылетает работать в Намский и Усть-Алданский районы.

"Везем с собой необходимые вещи для огнеборцев - дизельные электростанции, палаточный городок, мотопомпы", - написал Николаев.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС. В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на республику.