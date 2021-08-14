Трутнев поручил убрать препятствия для борьбы с пожарами в Якутии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Убрать все препятствия для людей, которые сейчас борются с лесными пожарами, поручил властям Якутии и Рослесхозу вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнём. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", - сказал Трутнев в субботу на совещании в аэропорту Якутска по итогам облета Намского района республики.

Он также попросил Рослесхоз по минерализованным полосам "привлечь науку, проверить, посмотреть, какие они должны быть, какой ширины".

"Минерализованные полосы должны действительно защищать. Ситуация, когда такие полосы есть, а огонь прорывается, - недопустимы. Это риски для местных жителей", - заявил полпред.

Он отметил, что работа по ликвидации лесных пожаров в республике "ведётся слаженно, всеми силами и средствами". При этом попросил подумать о том, "как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень".

Руководитель Рослесхоза Иван Советников попросил полпреда помочь региону с компенсацией затрат на борьбу с лесными пожарами. "Просьба какая - субъект истратит большие ресурсы на ликвидацию ЧС. Мы с коллегами проговорили, что по итогам сезона обратимся в правительство РФ на компенсацию этих затрат. Коллеги активно, я знаю, начали работать по лимитированию этих мер. Просьба в вашей помощи, содействии", - сказал Советников. Трутнев пообещал оказать содействие в этом вопросе.

"Что качается ситуации, то, конечно, никакие силы и средства снимать до конца победы над огнем мы не будем. Сейчас, надеюсь, что удастся Евгению Николаевичу (Зиничеву - ИФ) большие самолёты сюда привести. Давайте вместе постоянно на связи будем добиваться того, чтобы все риски ушли. Потому что люди сейчас находятся в достаточно сложной ситуации", - сказал Трутнев, добавив, что "особого волнения, каких-то особенных расстроенных чувств я на месте не ощутил, люди борются".

"Уверен в том, что мы с огнём справимся", - заключил полпред.

В совещании приняли участие министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Как сообщалось, с 13 августа на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами