Суд вернул адвокату жалобу на арест директора "НИП гиперзвуковых систем"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы вернул защите жалобу на арест гендиректора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, которому вменяют госизмену.

"Постановлением Лефортовского районного суда от 18 августа 2021 года жалоба адвоката Бурмистрова, поданная в защиту интересов Куранова, которому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возвращена лицу, ее подавшему, так как не может быть принята к рассмотрению", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Лефортовский суд 12 августа арестовал Куранова до 9 октября.

Дело ученого засекречено.

По данным источника "Интерфакса", следствие считает, что Куранов передал иностранцу закрытую информацию о научных разработках в сфере гиперзвуковых технологий.

Как говорится на сайте НИПГС, Куранов - генеральный директор и главный конструктор предприятия, специалист в области физики и химии плазмы. У него докторскую степень по специальности "Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов".

НИПГС, говорится на сайте предприятия, входит в структуру ХК "Ленинец".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", НИПГС, в частности, в 2018 году заключило контракт на 16 млн руб. с Московским авиационным институтом (МАИ) на "выполнение составной части научно-исследовательской работы по теме: "Разработка способов активной нейтрализации статических зарядов летательных аппаратов".