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Режим ЧС вновь ввели в Сарове из-за пожара в Мордовском заповеднике

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти ЗАТО Саров (Нижегородская область) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с пожаром в природном заповеднике Мордовии, который граничит с городом.

В РоссииОгонь угрожает нижегородскому поселку из-за пожара в Мордовском заповедникеЧитать подробнее

"Вновь введен режим ЧС для мобилизации сил и средств из-за пожара, который продолжают тушить в Мордовском заповеднике. На территории Сарова очагов не зафиксировано", - сообщили "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе города.

Аналогичные меры по режиму из-за угрозы перехода огня предпринимались в Сарове 7 августа, меры были отменены 13 августа.

ЗАТО Саров расположен к северу от заповедника. Также у границы с Мордовией находится город Первомайск Нижегородской области. Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области информировала, что огонь из заповедной зоны может переброситься на поселок в Первомайском районе региона. В этом населенном пункте нет постоянно проживающих жителей, там находятся дачи. Самостоятельно покинули свои дома 19 человек.

По последним данным Единой диспетчерской службы Темниковского района Мордовии, на территории которого находится заповедник, огнем пройдено 5800 га. В Нижегородской области и Мордовии держится жаркая погода с порывами ветра (выше 30 градусов). С 3 августа на территории Мордовского природного заповедника тушат низовой пожар. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника и неблагоприятные метеорологические условия.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га. В заповеднике встречаются редкие растения, животные и насекомые, которые занесены в Красную книгу России.

Саров Нижегородская область Мордовский заповедник

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