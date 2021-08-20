Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланировали в ночь на 21 августа

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Байконур Фото: ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb с космодрома "Байконур" перенесен на резервную дату - 21 августа, сообщили в "Роскосмосе".

"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:20 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Ранее в госкорпорации сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb перенесен на резервную дату. По словам диктора трансляции, отмена пуска связана с автоматической отменой предстартовой подготовки. Старт ракеты был запланирован на 01:23 мск.

Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц. В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.