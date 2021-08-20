Arianespace сообщила о стабильном состоянии ракеты "Союз" и спутников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb находится в стабильном и безопасном состоянии, сообщает компания-оператор Arianespace.

"Ракета-носитель "Союз" и 34 космических аппарата OneWeb находятся в стабильном и безопасном состоянии", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Запуск ракеты был запланирован на 01:23 мск. За несколько секунд до старта пуск ракеты был перенесен. По словам диктора трансляции, перенос пуска был связан с автоматической отменой предстартовой подготовки. В "Роскосмосе" сообщили, что запуск спутников OneWeb c Байконура перенесен на резервную дату - 21 августа в 01:18 мск.

Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц. В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.