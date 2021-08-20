Самолеты Бе-200 задействуют в Якутии для борьбы с пожарами

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Власти Якутии направят самолеты Бе-200 МЧС России в Усть-Майский и Томпонский районы на тушение пожаров, сообщает оперштаб республики.

"Сегодня самолеты Бе-200 будут работать в поселках Эльдикан Усть-Майского района и Хандыга Томпонского района. Также будут работать воздушные суда по авиамониторингу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная лесопожарная обстановка наблюдается в Усть-Майском районе, где действует 15 лесных пожаров. Для координации действий сегодня туда вылетает первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 28 пожаров на площади более 1,3 млн га.

Власти Якутии отмечают, что в регионе впервые за последние месяцы наблюдается сокращение количества действующих лесных пожаров. По сравнению с июлем их количество снизилось в три раза.

"При этом снимать режим ЧС в отдельных районах не планируется. На территории республики действует режим ЧС межрегионального характера. Чтобы его снять нужно продолжать тот хороший темп по тушению пожаров, который мы взяли", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

В оперштабе также отметили, что прошедшие дожди в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Жиганском районах снизили класс пожароопасности до I.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.