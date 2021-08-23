Лесные пожары на площади более 430 тысяч га ликвидировали в Якутии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - За сутки в Якутии ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 439,8 тысяч гектаров, сообщает оперштаб республики.

Всего в регионе зафиксировано 50 лесных пожаров, на тушении задействовано более 2,2 тысяч человек. По последним данным, в республике больше

всего пожаров в Усть-Майском районе. В данный район направлены замначальника ГУ МЧС России по Якутии Евгений Рощин и замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Яков Заровняев.

"В районе действуют 13 лесных пожаров. На тушении работают 195 человек. Группировка сил увеличена на 30 человек", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МЧС России по Якутии, приближенных и угрожающий населенным пунктам пожаров нет.

"Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, дополнительно из Якутска направлены пожарные СПСЧ в населенный пункт Петровавловск", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по республике Павла Гарина.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.