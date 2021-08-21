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Глава Нижегородской области указал, что контролирует ситуацию с пожарами вокруг Сарова

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти Нижегородской области контролируют ситуацию с лесным пожаром, подходящим из Мордовского заповедника к закрытому территориальному образованию Саров, где располагается Всероссийский ядерный центр - РФЯЦ-ВНИИЭФ, доложил губернатор Глеб Никитин президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в субботу.

"Мы полностью контролируем сейчас ситуацию, угрозы населенным пунктам сейчас нет. Угрозы закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО Саров - ИФ) тоже уже нет. Но ситуация была достаточно угрожающая. Вообще если сравнивать жару с 2010-м, помните, этим ужасным годом, она примерно сопоставима, но сейчас 99% пожаров мы тушим в первые сутки (...) Сейчас мы полностью более-менее готовы, в первую очередь за счет дистанционного мониторинга", - сказал Никитин.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. Огонь прошел 5950 га. К северу от заповедника расположен закрытый город Саров, где из-за ситуации с пожаром 19 августа был введен режим ЧС.

Аналогичные меры по режиму из-за угрозы перехода огня предпринимались в Сарове 7 августа, меры были отменены 13 августа.

Обстановку с лесными пожарами у ЗАТО Саров в Нижегородской области ранее назвал "сложной" глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его мнению, ситуация сложилась критическая "с точки зрения температур". "Я не помню такого, чтобы сухая погода в 36-37 градусов стояла до конца августа. Самое главное - нет дождей. По прогнозу, дожди должны состояться в воскресенье-понедельник. Надеюсь, мы не допустим никаких рисков до того, как природа нам поможет", - сказал Лихачев журналистам в минувшую пятницу.

В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Ранее к тушению очагов в окрестностях ЗАТО были привлечены около 2 тысяч человек, три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76.

В субботу огонь переходил на территорию Нижегородской области, там сгорело 11 построек. Одно из зданий использовалось под дачу, принадлежность еще десяти домов устанавливается, отметили в ГУ МЧС по региону.

Саров РФЯЦ Нижегородская область Мордовия

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