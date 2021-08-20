Глава "Росатома" назвал контролируемой ситуацию с пожарами вокруг Сарова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал сложной обстановку с лесными пожарами, которые продвигаются из Мордовского заповедника к закрытому территориальному образованию Саров в Нижегородской области, он верит, что ситуацию могут исправить прогнозируемые дожди.

"Ситуация под контролем находится. Это уже вторая волна риска за последний месяц, с первой мы справились. Я не хочу обговаривать детали и подробности, но вся контролируемая городская зона на сегодняшний день под контролем. Команда во главе с Валентином Костюковым (директор РФЯЦ-ВНИИЭФ - ИФ) и заместителем полпреда (Игорем - ИФ) Паньшиным на месте. Необходимая поддержка оказана министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и РЖД, выделено два специальных поезда", - сказал Лихачев журналистам в Нижнем Новгороде в пятницу.

По его словам, ситуация сложилась "критическая с точки зрения температур".

"Я не помню такого, чтобы сухая погода в 36-37 градусов стояла до конца августа. Самое главное - нет дождей. По прогнозу дожди должны состояться в воскресенье-понедельник. Надеюсь, мы не допустим никаких рисков до того, как природа нам поможет", - сказал Лихачев.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. Огнем пройдено 5950 га. Пожар зашел на железнодорожные пути, приостановлено сообщение на участке Саров-Арзамас.

К северу от заповедника находится ЗАТО Саров. 19 августа там ввели режим ЧС из-за угрозы пожара, 20 августа в ЗАТО уже тушили очаги, перебросившиеся от лесного пожара. Ранее ЧС по той же причине там вводили с 7 по 13 августа.

В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).